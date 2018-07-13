Продажу алкоголя запретили на Урале в дни визита патриарха

В Алапаевске на несколько дней запретили продавать алкоголь, соответствующее постановление подписал глава муниципального образования Сергей Беспалов, сообщает URA.RU.
Пиво и спиртные напитки нельзя будет приобрести в том числе 15 июля — с девяти часов утра и до пяти часов вечера, говорится в документе. В это время в Алапаевске будет находиться с визитом патриарх Кирилл.
Ограничения будут действовать также 14 июля (на открытии филиала Свердловского краеведческого музея), 16-го (до трех часов дня) и 18 июля — до восьми часов вечера в связи с мероприятиями к 100-летию памяти Святых Царственных страстотерпцев.
Патриарх Кирилл прибыл в Екатеринбург 13 июля на фестиваль "Царские дни". Под его руководством пройдет заседание Священного Синода, также планируется его визит в Алапаевск, где были убиты родственники царя — Великая княгиня Елизавета Федоровна, Великий князь Сергей Михайлович, князья Константиновичи и Владимир Палей, их слуги и приближенные. 16 июля патриарх возглавит крестный ход от места расстрела царской семьи до монастыря Ганина Яма.
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