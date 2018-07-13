Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Жигарев ударил журналиста Mash, когда тот спросил народного избранника про состояние здоровья.
Ранее сообщалось, что Жигарева допрашивают в Москве по делу о его избиении, в котором он проходит свидетелем. Ожидалось, что депутат даст показания и насчет девушки Ольги Синтюревой, которую называют его бывшей любовницей. Саму Синтюреву задержали по подозрению в краже 22 миллионов рублей.
Напомним, депутата избили вечером 8 июля, когда он находился в автомобиле во дворе дома на улице Полины Осипенко. По данным ряда СМИ, Жигарев в тот момент был c Синтюревой. К нему подошел новый ухажер Ольги и нанес ему несколько ударов.
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