Воронежские чиновники отказались выдавать пятилетней девочке, страдающей детским церебральным параличом (ДЦП), инвалидную коляску, ссылаясь на несуществующий закон, сообщает LIFE со ссылкой на телеграм-канал Mash.
"Мне сказали, что раз у ребенка такое заболевание, то нечего ему вообще делать на улице", — рассказала мама ребенка.
Как отмечается, региональные власти ссылались на закон, который якобы ограничил выдачу прогулочных колясок детям с инвалидностью.
Как пояснила мама девочки, отказ от властей она получила тогда, когда пошла менять коляску, так как ее дочь из старой выросла.
Такое решение родителей девочки возмутило, и, так как на самостоятельную покупку средства для перевозки девочки во время прогулок не было — стоимость специализированных колясок не меньше средней месячной зарплаты, — они обратились в суд.
Однако дело так и не было рассмотрено, поскольку сразу после получения повестки воронежские чиновники "пошли на уступки" и "ради исключения" выдали ребенку коляску.
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