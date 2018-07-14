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Один из крупнейших производителей молока в России и Европе – компания "ЭкоНива-АПК Холдинг" – в ближайшее время может начать инвестировать в экономику Алтайского края. Накануне врио губернатора региона Виктор Томенко провел встречу с руководством этого аграрного гиганта.
Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, 13 июля в Москве Виктор Томенко встретился с генеральным директором "ЭкоНива-АПК Холдинг" Штефаном Дюрром и региональным директором компании по Сибирскому региону Сергеем Ляховым.
"В ходе рабочей встречи с Виктором Томенко Штефан Дюрр заявил о намерении создать производственные подразделения компании "ЭкоНива-АПК Холдинг" на территории Алтайского края", — информируют региональные власти.
Стороны обсудили вопросы оказания государственной поддержки при реализации инвестиционных проектов компании.
Согласно данным открытых источников, "ЭкоНива-АПК Холдинг" профилируется на агропроизводстве, а штаб-квартира компании расположена в городе Воронеже. Предприятия агрохолдинга работают в Воронежской, Курской, Рязанской, Новосибирской, Калужской, Оренбургской и Тюменской областях. "ЭкоНива-АПК Холдинг" – является одним из холдингов компании "ЭкоНива", в которую также входит компания "ЭкоНиваТехника-Холдинг" — поставщик сельскохозяйственной техники. Компания основана в 1994 году предпринимателем из Германии Штефаном Дюрром. На два самостоятельных холдинга — "ЭкоНиваТехника-Холдинг" и "ЭкоНива-АПК Холдинг" компания была разделена в 2011 году.
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