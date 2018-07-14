Ученые из Института неорганической химии имени А.В. Николаева создали антимикробный лак, который будет применяться в качестве напольного покрытия в медицинских учреждениях, сообщает "Русская планета".
Отмечается, что разработка способна уничтожить большую часть микробов на определенной поверхности. Кроме того, лак имеет длительное действие, тогда как применяемые сегодня в больницах методы дезинфекции — кварцевание, обработка хлором — лишь временный эффект.
Нередко в учреждениях здравоохранения используют также вещества на основе серебра и меди, однако они могут испортить внешний вид поверхности, а также могут вызывать аллергические реакции.
В основе представленного учеными лака — смесь молибдена и видоизмененного тефлона.
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