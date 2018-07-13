Более 10 глав государств приедут в Москву на финальный матч ЧМ-2018

Свыше 10 лидеров иностранных государств собираются приехать в Москву на финальный матч чемпионата мира по футболу, пишут "Известия" со ссылкой на заявление помощника президента России Юрия Ушакова.
По его словам, игру посетят "где-то, наверное, 11-12 президентов различных стран, несколько премьер-министров, очень много других высокопоставленных представителей".
В субботу Владимир Путин проведет несколько встреч с лидерами государств, которые приедут на финал. "Эти контакты продолжатся и в воскресенье", — отметил Ушаков.
В субботу Путин встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом, чтобы обсудить перенос посольства США в Иерусалим, с президентами Молдавии и Габона Игорем Додоном и Али Бонго Ондимбой, а также с главой Судана Омаром аль-Баширом. В воскресенье Путин планирует пообщаться с президентами Франции и Хорватии Эммануэлем Макроном и Колиндой Грабар-Китарович, эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
15 июля Путин также примет участие в церемонии передачи полномочий Катару на проведение чемпионата мира по футболу и встретится с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом.
Финальный матч мундиаля между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в 18:00 мск на столичном стадионе "Лужники".
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