Кардиохирург рассказал о влиянии работы на продолжительность жизни

Глава Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия в интервью ТАСС заявил, что продолжительность жизни человека напрямую зависит от того, как долго он работает.
"Чем дольше человек занят своей повседневной профессиональной деятельностью и таким образом максимально социализирован, тем лучше сохраняется его здоровье и тем больше продолжительность жизни", — рассказал Бокерия.
Он пояснил, что работа тренирует высшую нервную деятельность человека, зрение, а у хирурга — руки.
Бокерия также отметил, что работники старшего возраста в разных областях высоко ценятся и востребованы в разных странах мира. В пример он привел медиков, подчеркнув, что люди обычно предпочитают лечиться у опытного врача. Он добавил, что это также касается людей интеллектуального труда, ученых, рабочих высшей квалификации.
Возраст выхода на пенсию в России сейчас составляет 60 лет у мужчин и 55 лет — у женщин. Его предлагается повысить до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году.
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