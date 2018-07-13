Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что ведомство готово отстаивать в суде права россиян, которые могут подвернуться возрастной дискриминации со стороны работодателей, передает ТАСС.
Как сообщил Вуколов, Роструд и Пенсионный фонд России (ПФР) будут следить за сохранением рабочих мест для тех, кто в 2019 не выйдет на пенсию в связи повышением пенсионного возраста.
Отмечается, что ведомства уже ведут мониторинг предприятий, и в случае неправомерного сокращения возрастных сотрудников их права будут защищены. В том числе — по восстановлению в должности.
Вуколов также отметил, что сейчас рассматривается вопрос повышения ответственности за возрастную дискриминацию сотрудников. Среди предлагаемых мер фигурирует и уголовное наказание.
Глава Роструда напомнил, что ключевой задачей является контроль за рассмотрением каждого отдельного нарушения прав работника: "Каждая жалоба должна быть на контроле и у службы занятости, и у трудовой инспекции, и у администраций регионов".
Проект пенсионной реформы был внесен в Госдуму 16 июня. Инициатива предусматривает поэтапное увеличение сроков выхода россиян на пенсию: 63 года — для женщин и 65 лет — для мужчин.
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