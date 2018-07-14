Страшный ураган обрушился на Горный Алтай, повалены деревья, разбиты дома и машины, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
Ранее появились сообщения об ужасе на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь".
Сообщается, что на территории "Бирюзовой Катуни" устраняют последствия урагана. По предварительным данным, последствиями разгула стихи стали поломанные деревья, снесенная крыша общежития для персонала, повреждения линий электроэнергии, повреждение трех автомобилей поваленными деревьями.
Генеральный директор ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" Сергей Сошенко совместно с представителями МЧС проводит работу по устранению последствий стихии. На данный момент восстановлена подача электроэнергии, дороги освобождены от поваленных деревьев, ведутся работы по наведению порядка на прилегающих территориях.
На данный момент "Бирюзовая Катунь" функционирует в штатном режиме, жертв и травмированных нет.
"Все экстренные службы, включая пожарных и спасателей отреагировали оперативно и оказали помощь населению по расчистке от поваленных деревьев автодорог и территорий кемпингов и туристических баз. В результате происшествия пострадавших нет", — сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Алтай.
Аварийно-восстановительные бригады энергетиков ликвидировали последствия порывов линий электропередач в Чемальском районе. В настоящее время работы по восстановлению электроснабжения в Майминском районе продолжаются.
На предстоящие сутки 14 июля Горно-Алтайским ЦГМС прогнозируется ухудшение погодных условий, дождь, гроза, сильные порывы ветра, возможен град. В региональном МЧС рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности и по возможности воздержаться от поездок в отдаленные районы республики.
Напомним, вечером 23 июня сильный ураган накрыл город Барнаул. Краевая столица на несколько часов на несколько часов осталась без света, в некоторых городских поселках электроснабжение отсутствовало несколько дней, центральная часть города сутки оставалась без воды. Была повалена почти сотня деревьев, оборваны линии электропередачи, сорваны рекламные конструкции. К сожалению, не обошлось и без человеческих жертв.
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