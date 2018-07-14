Учительницу с 35-летним стажем уволили из-за комментарий

Учительница из Мурманска Светлана Корнаухова лишилась работы из-за того, что оставила комментарий к фотографии в соцсети, на которой были изображены юнармейцы, получающие награду за патриотическую работу, пишет URA.RU со ссылкой на "Аргументы и Факты — Мурманск".
Корнаухова написала о том, что заслуги обычных школьников, которые занимаются подобной деятельностью каждый год, администрация школы по какой-то причине никогда не отмечала. После этого, в июне 2018 года, женщину оповестили о сокращении, пишут .
Увольнение вызвало большой всплеск недовольства среди преподавателей и учеников. В поддержку Светланы Корнауховой был организован сбор подписей. Ее воспитанники в соцсетях пишут, что уволенная учительница 35 лет самоотверженно работала в школе, "тянула на себе" всю общественную работу, однако на данный момент ей даже не предложено остаться учителем истории.
По словам ученицы Корнауховой Арины, обращение уже направлено к главе администрации Мурманска Андрею Сысоеву.
"Высказав свое мнение, Светлана Борисовна воспользовалась правом свободы слова, которое прописано в Конституции РФ. После этого комментария заслуженному учителю Светлане Борисовне было вручено уведомление о сокращении", — пишут ученики в обращении к администрации.
Комментарии