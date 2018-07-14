Лавров рассказал о своем отношении к НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о своём отношении к Североатлантическому альянсу и о том, почему расширение НАТО не способствует решению общих проблем, рассказал министр в интервью Ларри Кингу в программе PoliticKing на RT.
"Я воспринимаю НАТО как данность. Я считаю, что это атавизм холодной войны, и тем не менее это данность. Сейчас мы наблюдаем за тем, как альянс все больше расширяется, приближаясь к границам России и вбирая в себя все новые страны. И это, прямо скажем, не способствует повышению уровня безопасности НАТО", — сказал Лавров.
По его словам, эти действия "не способствуют решению тех проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня".
"У нас есть общие угрозы и враги: терроризм, изменение климата, организованная преступность, наркоторговля. Расширение организации не помогает решению ни одной из этих проблем", — пояснил Лавров.
Кроме того, министр добавил, что членам альянса "необходимо понимать, что они не могут диктовать другим странам, как им подходить к вопросам международной безопасности".
Комментарии