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Судьи Верховного суда Индии заявили, что заставят местное правительство снести Тадж-Махал, если достопримечательность не отреставрируют. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на газету Hindustan Times.
По мнению судей, известному памятнику нанесен непоправимый ущерб. Белый мрамор, из которого построен мавзолей, за более чем 350 лет покрылся плесеньюя и трещинами, а правительство не делает ничего для сохранения Тадж-Махала.
В письме правительству судьи предлагают три варианта решения проблемы: закрытие мавзолея, его разрушение или реставрацию.
Власти Индии уже пообещали разобраться в ситуации и заявили, что решением проблемы займется Индийский технический университет, который в ближайшие четыре месяца представит соответствующий план.
Тадж-Махал — уникальный мавзолей-мечеть, находящийся в Агре, Индия. Здание было построено в 1653 году, в 1983 году его назвали объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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