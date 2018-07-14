Суббота, 14 Июль, 10:17

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 62,29
€ 72,47
392427
26°
Обь
284см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018
Новости

США обвинили 12 россиян во "вмешательстве" в президентские выборы

, ИА "Амител"
Прокуратура считает, что к хакерской атаке причастны сотрудники ГРУ, но на исход выборов "атака" не повлияла

Фото: bustle.com

Американские власти предъявили обвинения 12 сотрудникам российских разведслужб. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на Bloomberg и заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна.

Агентство уточняет, что речь идет об обвинениях, связанных со взломом компьютерной системы Национального комитета Демократической партии.

Розенстайн отмечает, что обвиняемые являются сотрудниками двух подразделений ГРУ. По его словам, некоторые из них крали информацию, а другие занимались ее распространением.

При этом заместитель генпрокурора отмечает, что данных о том, что хакерская атака повлияла на итоги выборов, нет.

Розенстайн также заявил, что ранее сообщил об обвинениях в отношении представителей разведслужб России главе государства Дональду Трампу.

Минюст США опубликовал имена 12-и предполагаемых сотрудников российского ГРУ, которые ответственны за атаки на компьютеры демократов. В списке фигурируют следующие россияне: Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачок, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин, а также Анатолий Ковалев.

В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демпартии. Позднее документы, которые были предназначены для внутреннего пользования, опубликовали в открытом доступе. Демократы уверены, что это повлияло на итоги президентских выборов.

Спецслужбы США заявляют о причастности России к взлому компьютеров Национального комитета. Москва эти обвинения отвергает.яндии.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
10:06
Названы самые ненадежные смартфоны 0
09:41
США обвинили 12 россиян во "вмешательстве" в президентские выборы 0
09:21
Суд в Индии предложил снести Тадж-Махал 0
08:42
Лавров назвал идеальный исход встречи Путина и Трампа 0
08:19
СМИ: Мутко запретили появляться рядом с Инфантино 2
07:50
Куда сходить барнаульцам на выходных 14 и 15 июля после рабочей недели 0
07:34
Что такое Государственный банк 19
07:19
Квартиру с шумоизоляцией продают у "Изумрудного" в Барнауле за 7,5 млн руб. 1
07:03
Будут ли огурцы у барнаульских дачников и почему нет завязи на помидорах 1
06:48
Главная артерия России: как строился Транссиб 38
06:32
Бунтарская молодежь времен СССР 0
06:17
Грозы, шквалы и аномальная жара: прогноз погоды в Алтайском крае на 14 июля 0
06:01
Российско-германский молочный гигант намерен вкладывать в экономику Алтая 1
05:49
Лавров рассказал о своем отношении к НАТО 0
04:34
Учительницу с 35-летним стажем уволили из-за комментария 0
03:56
Рейтинг Путина вырос впервые после объявления пенсионной реформы 3
02:11
Сибирские ученые создали антимикробный лак 0
01:15
Ученые раскрыли загадку знаменитого Базельского папируса 0
00:36
Сильный ураган обрушился на Горный Алтай в пятницу 13 июля 1
23:48
Роструд намерен биться в суде за каждого уволенного перед пенсией человека 1
23:18
Более 10 глав государств приедут в Москву на финальный матч ЧМ-2018 0
23:05
СК предложил добавить в Уголовный кодекс новые статьи для врачей 0
22:46
Девочке с ДЦП не хотели выдавать коляску: "На улице делать нечего" 0
22:26
Матвиенко раскритиковала работу главы "Почты России": "Не царское дело" 6
22:12
Кардиохирург рассказал о влиянии работы на продолжительность жизни 4
21:48
Продажу алкоголя запретили на Урале в дни визита патриарха 0
21:12
Депутат Госдумы Жигарев ударил журналиста после вопроса о самочувствии 2
21:02
Шойгу на рыбалке спас от смерти рыбу 1
20:48
Россиянин побил польского дипломата в самолете возле туалета 0
20:21
Болезнью объяснили подозрительные шатания главы Еврокомиссии на саммите 3
20:01
Ураган с градом прошел в турзоне Бирюзовая Катунь 1
19:40
Принципиальный японец заставил полицию отреагировать на кражу 100 рублей 2
19:27
Томенко обсудил с заместителями Медведева ключевые темы в развитии Алтая 0
19:08
Коротко о главном: реновация "Изумрудного", комариный хит и летний отдых
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 13 июля
18:47
Илюмжинова сняли с поста главы комиссии по этике ФИДЕ 0
18:33
Лавров прокомментировал слова Трампа о зависимости Германии от России 0
18:17
Джанни Инфантино: это лучший чемпионат мира всех времен 0
17:49
Песков прокомментировал сообщения о просьбе матери Сенцова помиловать сына 1
17:34
СМИ: Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 2,5 миллиарда рублей 3
17:15
Сенаторы рассказали, как сделать жилье доступнее 1
17:02
Чеченский министр призвал мужчин "честно и открыто" иметь двух жен 4
16:31
Мать Сенцова написала Путину прошение о помиловании сына 2
16:22
Молодой разбойник в маске ограбил магазин и избил продавца в Алтайском крае 2
16:11
Количество больных ВИЧ в Алтайском крае за год сократилось почти на 15% 1
16:03
Отец футболиста Черышева оценил шансы Бузовой выйти замуж за его сына 4
15:51
Депутата проверят на экстремизм за критику пенсионной реформы 23
15:32
Зачем барнаульцам браслеты и что изменить в системе "Электронный проездной" 8
15:21
Соцсети сообщили об изнасиловании женщины двумя мужчинами в Барнауле 0
15:13
Барнаулец пытался устроиться в налоговую инспекцию по фейковому диплому 2
15:02
Россияне будут точно знать, сколько денег они накопили на пенсию 7

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.