Фото: mobilmarket.ru
Компания по обеспечению безопасности данных Blancco провела исследование и выявила самые ненадежные устройства. Так, смартфоны Samsung оказались самыми ненадёжными гаджетами на базе Android, передает RT.
Эксперты оценили число неполадок в смартфонах южнокорейской компании почти в 27,4%.
На второй и третьей строчках оказались Xiaomi с 14,2% сбоев и Motorola с антирейтингом 9,6%.
В топ-5 антирейтинга также попали устройства компаний Huawei и InFocus.
По словам специалистов, самыми проблемными устройствами фирмы Apple стали iPhone 6 и iPhone 6s, в частности, из-за проблем в работе сенсора и Bluetooth.
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