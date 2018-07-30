4 августа – дата самой выгодной покупки квартиры в жилом комплексе "Матрёшки" для тех, кто планирует сделать это за счет заёмных средств банка. Именно в этот день в офисе агентства "VS-Недвижимость" — единственного официального представителя ООО ИСК "ВИРА-Строй" в Барнауле – пройдет "Ипотечная суббота". В одном месте соберутся ведущие банки города, чтобы те, кто мечтает о новоселье, сэкономили время и силы.
"Ипотечная суббота" — отличная возможность оформить ипотеку с минимальным первоначальным взносом и получить исчерпывающую информацию по действующим акциям застройщика. ООО ИСК "ВИРА-Строй" подготовило специальную программу, в ходе которой гости мероприятия получат возможность:
- Проконсультироваться у специалистов ведущих банков по выгодному ипотечному кредитованию от 5 % годовых
- Бесплатно подать заявку в интересующий банк или несколько банков
- Забронировать квартиру
- Поехать на экскурсию в жилой комплекс "Матрешки" в сопровождении специалиста инвестиционного отдела офиса "VS-Недвижимость".
На мероприятии будут присутствовать представители ведущих банков-партнеров застройщика: ПАО "Сбербанк России", ПАО "ВТБ", АО "Россельхозбанк". Эксперты ипотечного процесса с особым вниманием отнесутся к пожеланиям и возможностям каждого клиента, подберут оптимальные варианты покупки жилья, ответят на все интересующие вопросы, включая применение материнского капитала или военного сертификата.
Справка:
Процентные ставки от 5 % до 9,3 % годовых. Первоначальный взнос от 15%. Сроки кредитования от 1 до 30 лет. Минимальная сумма кредита от 100 000 – 600 000 рублей. Застройщик ООО ИСК "ВИРА-Строй".
Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте www.matreshki-barnayl.ru.
ВТБ (ПАО) , подробности на сайте www.vtb.ru. 0+. Генеральная лицензия №1000.;
ПАО "Сбербанк", подробности на сайте www.sberbank.ru, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.05.2015.;
АО "Россельхозбанк", подробности на сайте www.rshb.ru, генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.
"Ипотечная суббота" от ООО ИСК "ВИРА-Строй"
Время проведения: 4 августа с 10:00 до 18:00
Место проведения: офис "VS-Недвижимость",
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 75 Б, 3 этаж
"VS-Недвижимость" — официальный представитель ООО ИСК "ВИРА-Строй" в Барнауле
тел.: 22-39-19