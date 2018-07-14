Фото: Amic.ru
Два легковых автомобиля столкнулись в Барнауле утром 14 июля. Об этом порталу Amic.ru сообщили очевидцы.
Уточняется, что ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова. "С участием "Яндекс.Такси", — добавил источник.
На опубликованных фото видно, что один из автомобилей после столкновения с машиной, украшенной логотипом "Яндекс.Такси", влетел в светофор перед пешеходным переходом.
Информации о количестве пострадавших, а также официальных комментариев пока нет.
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