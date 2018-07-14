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Ученые под руководством итальянского исследовательского центра Eurac Research проанализировали содержимое желудка 5300-летней мумии человека Эци и установили, что он ел перед смертью. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Current Biology.
Отмечается, что при помощи методов микроскопии ученые обнаружили в организме мумии остатки ядовитого папоротника, свежего или высушенного козьего мяса, оленя и злаков.
Эксперты предполагают, что у древнего человека была диета с огромным содержанием жира: животный жир составил 46% найденного содержимого желудка. Специалисты полагают, что Эци так питался, чтобы постоянно восполнять энергию для охоты.
По данным ученых, свою последнюю еду Эци съел от 30 минут до двух часов до смерти. Предполагается, что он погиб в 45-летнем возрасте в ходе двухдневной схватки со своими современниками.
Мумию человека эпохи халколита нашли в 1991 году в Эцтальских Альпах. Она считается одной из самых древних мумий в мире. Возраст Эци, как называют мумию из-за того, что она была найдена близ долины Эцталь, составляет порядка 5300 лет.
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