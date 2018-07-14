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Трамп на 10 минут опоздал на чаепитие к Елизавете II

, ИА "Амител"
Все это время пожилая королева провела на ногах

Фото: townandcountrymag.com

Королеве Елизавете II в течение десяти минут пришлось ждать американского лидера Дональда Трампа, который опаздывал на встречу в Виндзорском замке. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на британскую газету Metro.

Все это время, не смотря на жару и возраст, королева провела на ногах. Пользователи соцсетей отметили недовольный жест Елизаветы, когда та посмотрела на часы.

Кроме этого, многие упрекнули главу Белого дома за то, что в ходе осмотра почетного караула королевской гвардии он шел впереди королевы, высказав ей таким образом неуважение. При этом ряд знатоков привычек Елизаветы добавили, что она вела Трампа так же, как опытный хендлер — свою собаку.

Всего чаепитие королевы и четы Трампов длилось 47 минут — на 17 минут дольше запланированного.

Агентство отмечает, что британская королева безукоризненно пунктуальна и не любит, когда ее заставляют ждать. Так, в 2003 году, после того, как глава России Владимир Путин опоздал к ней на прием на 14 минут, она приехала на его проводы ровно на 14 минут позже.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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