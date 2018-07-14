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Критики журнала Rolling Stone составили топ-50 лучших комедий XXI века. Первую строчку заняла картина режиссера Кристофера Геста "Победители шоу", которая вышла в 2000 году, передает Life.
Фильм рассказывает о выставке собак, в ходе которой хозяева животных пытаются добиться победы любой ценой.
На втором месте расположилась "Петля" (2009) Армандо Ианнучии, в которой описывается современная британо-американская политика. Замыкает тройку лидеров комедия Пола Фига "Девичник в Вегасе" о приключениях подружек невесты.
Также в десятку лучших эксперты включили такие фильмы, как "Сводные братья" (2008), "Идиократия" (2006), "Любовь, сбивающая с ног" (2002), "Тони Эрдманн" (2016), "Зомби по имени Шон" (2004), "Сорокалетний девственник" (2005) и "Жизнь за кадром" (2000).
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