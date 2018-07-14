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"Семейный выходной" проведут в день закрытия ЧМ по футболу в барнаульском Парке спорта Алексея Смертина. Об этом пишет пресс-служба правительства Алтайского края.
Уточняется, что все мероприятия пройдут на фестивальной площадке парка 15 июля. Старт программы — в 12:00. Барнаульцев ждут мастер-классы по черлидингу и фристайлу, чемпионат по бамперболу, дегустации блюд и ярмарка. Для детей будут организованы фестиваль и шоу мыльных пузырей, анимационная программа с большим футбольным мячом, карусели и батуты.
Завершится праздник трансляцией финала мундиаля, в котором встретятся сборные Хорватии и Франции. Игра начнется в 22:00.
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