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Женщина погибла во время пожара в бане в барнаульском поселке Южный. Инцидент произошел вечером в пятницу, 13 июля, пишет "Алтайская правда", ссылаясь на очевидцев.
Уточняется, что в бане женщина находилась с мужем. Само сооружение было совмещено с летней кухней, где взорвался баллон.
Согласно неподтвержденным данным, пожар начался около 23:00 по адресу ул. Герцена 7/312 – на одном из приусадебных участков в садоводстве "Алтайские зори". В бане находились мужчина и женщина. Последняя скончалась на месте происшествия, а мужчину увезла скорая.
После того, как пожар был потушен, на место прибыла скорая.
Издание пишет, что соседка потерпевшей объяснила, что баня была совмещена с летней кухней, где находился газовый баллон. Точная причина пожара неизвестна. Местные жители предположили, что в летней кухне распространился газ, а затем кто-то закурил.
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