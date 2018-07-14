Фото: stadiumastro.com
Игроки французской сборной Самюэль Юмтити и Блез Матюиди в интервью газете Le Figaro рассказали, что очень довольны атмосферой в национальной команде и хотели бы задержаться в РФ на несколько месяцев. Об этом пишет РИА Новости.
Юмтити заявил, что ему очень нравится "замечательная атмосфера", царящая в сборной, и он хотел бы провести так еще месяц. Защитник отметил, что все игроки очень веселятся и им всегда есть что поделать. "Впечатления очень необычные", — добавил он.
Полузащитник Матюиди тоже остался доволен поездкой в Россию и назвал текущий турнир лучшим в его карьере. "Я поучаствовал в четырех международных турнирах, но лучше всего мне было именно здесь. У нас молодая и живая команда. Здесь царит отличная атмосфера. Нам тут так хорошо, что я мог бы тут остаться на месяцы", — добавил игрок сборной.
Французы каждый день рассказывают о своем настрое и прекрасных впечатлениях от мундиаля, при этом говорят об этом искренне, используя "слова и выражения, которые не вводят в заблуждение". Несмотря на то, что они провели полтора месяца "под колпаком и вдали от близких", о своих эмоциях футболисты говорят "с блеском в глазах", пишет газета.
Отмечается, что 31-летний Матюиди, обдумывающий завершение карьеры в сборной, так впечатлен обстановкой в команде, что вполне может захотеть "продлить удовольствие".
Напомним, финал ЧМ-2018 с участием французской и хорватской сборных пройдет 15 июля в "Лужниках".
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