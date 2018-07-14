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Российская ракета "Кинжал" поступит на вооружение к 2020 году, при этом она уже успешно проходит испытания. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на CNBC и источники, знакомые с докладами американской разведки.
Канал отмечает, что новейшие ракеты уже прошли 12 испытаний на истребителях МиГ-31 и теперь ведется работа по адаптации ракеты под бомбардировщики. Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал агентству, что гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" будет вооружен дальний бомбардировщик Ту-22М3.
Издание CNBC сообщает о трех успешных испытаниях "Кинжала", последние из которых прошли в июле, когда ракета поразила цель, находящуюся на расстоянии свыше 800 километров.
Ранее канал опубликовал материал, в котором говорилось, что гиперзвуковое оружие "Авангард" тоже будет готово к 2020 году.
Напомним, что во время послания к Федеральном собранию в марте президент РФ Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, включая в частности комплекс "Кинжал".
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