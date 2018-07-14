Фото: ipolitics.ca
Жительница Бийска предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
В ходе следствия было установлено, что бийчанка занимала пост руководителя детского сада и обладала полномочиями по трудоустройству. Женщина знала, что деньги работники получают из бюджета на основе предоставленных ею данных. В результате женщина без ведома работников детсада, начиная с 2014 года, не раз переводила сотрудников на разные дополнительные должности, увеличивая размер из зарплаты. После этого по требованию директора работники передавали ей излишки зарплаты, которые она использовала для своих нужд.
Утверждается, что за два с лишним года женщина украла порядка 200 тысяч рублей, которые принадлежали бийской администрации.
В данный момент уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.
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