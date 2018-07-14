Фото: twimg.com
Общее время встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Хельсинки может составить порядка трех часов вместе с пресс-конференцией. Об этом говорится в программе российского-американского саммита, размещенной в официальном мобильном приложении для журналистов #HELSINKI2018, пишет ТАСС.
В приложении отмечается, что 16 июля главы двух государств начнут рабочий обед в президентском дворце в 13:15 по местному времени, в то же время состоится и их встреча тет-а-тет. При этом уже в 16:00 Путин, как говорится в его графике, будет проводить двустороннюю встречу с лидером Финляндии Саули Ниинистё.
Саммит глав США и России пройдет в Хельсинки. Впервые Путин провел переговоры с Трампом 7 июля прошлого года на полях саммита G20 в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, но лидеры двух стран пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.
Кроме этого, за полтора года президентства Трамп провел несколько телефонных разговоров с Путиным.
Комментарии