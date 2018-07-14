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Ресторан Kaffekievari в Хельсинки создал блюдо "Трампутин" (Trumputin), которое посвящено грядущей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Helsingin Uutiset.
Уточняется, что "Трампутин" состоит из русского блина с красной рыбой, сметаной и луком, а также расположенных рядом с ним американских панкейков с мороженым и ягодами. Создатели отметили, что в блюде сочетается одновременно восточное и западное, сладкое и соленое.
Представители ресторана подчеркивают, что создание блюда не имеет политического подтекста, поэтому оно может остаться в меню и после саммита двух стран, если понравится посетителям.
Напомним, Трамп и Путин проведут первую полноформатную встречу в столице Финляндии 16 июля.
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