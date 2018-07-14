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В Бийске начали ремонт плиты дома, рухнувшей зимой

, ИА "Амител"
Стоимость работ составила 256 тысяч рублей

Фото: instagram.com / biwork.ru

В Бийске начался ремонт плиты покрытия в доме по улице Советская, 216. Она развалилась на части в середине февраля 2018 года, в результате чего стоящая н ней вытяжка провалилась с крыши на чердак девятиэтажки, пишет "Бийский рабочий".

О ходе ремонтных работ рассказала директор ООО "УК "РЭУ-3" Татьяна Корчагина. "Компания "Промгражданпроект" составила для нас спецпроект, согласно которому сварили каркас, сделали швеллеры. Сначала рабочие будут плиту бетонировать, а после этого уже накроем ее наплавляемым материалом", — рассказала она, добавив, что вытяжка была установлена в четверг, 12 июля.

Отмечается, что ремонт на крыше дома заметили местные жители: бийчанка выложила в Instagram снимок, как на дом опускается плита.

Отмечается, что общая стоимость работ по смете составила 256 тысяч рублей. Половина этой суммы оплатят за счет средств, которые накоплены на счете дома на текущий ремонт. Полностью оплатить работы за счет этого источника не удастся, поскольку годовой сбор с жильцов составляет максимум 200 тысяч рублей в год. Другую половину включат в платежки жильцов как целевой сбор.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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