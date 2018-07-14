Фото: mir24.tv
Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Бельгии в матче с англичанами за третье место на чемпионате мира по футболу. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что в первый раз в миски с флагами двух стран насыпали сухой корм. Сначала Ахилл подошел к миске с флагом Великобритании, поел оттуда, а затем переместился к бельгийской миске и тоже начал есть. Для уточнения предсказания организаторы насыпали другой вид корма, после чего пушистый оракул переместился к чашке с бельгийским флагом и опустил ее.
В результате предсказание Ахилла решено трактовать как возможную победу Бельгии. При этом организаторы не исключают, что первыми гол забьют англичане, а сама борьба будет упорной.
Напомним, матч за третье место пройдет в субботу, 14 июля, в 17:00 по московскому времени на стадионе в Санкт-Петербурге.
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