Фото: facebook.com
В сети пользователи высмеяли снимок с совместного брифинга украинского лидера Петра Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе. Фото разместил главред украинского издания "Таймер" Юрий Ткачев, пишет РИА Новости, ссылаясь на его Facebook-страницу.
На опубликованном снимке видно, что зал, где проходило мероприятие, оказался почти пустым, журналисты и фотографы заняли лишь несколько мест в первых рядах.
"Украина — НАТО: "Ваше мнение очень важно для нас", — подписал Ткачев свой снимок.
В комментариях пользователи отметили, что в этой ситуации нет ничего удивительного. По их словам, журналисты больше не рассчитывают услышать от Порошенко что-нибудь новое.
"А чего там слушать? Один раз послушали пять лет назад, а дальше все то же самое", — отметил один из пользователей.
Другой в шутку отметил, что "все журналисты ушли в пресс-центр ЧМ-2018".
В то же время ряд пользователей попытались объяснить отсутствие людей тем, что на фото — "репетиция" выступления, а также допустили, что пресс в этот момент "вышла на обед".
Комментарии