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Дожди, грозы и град придут в Алтайский край в воскресенье, 15 июля. Таков прогноз синоптиков регионального гидрометцентра.
На протяжении всех суток в отдельных районах ожидаются дождь, гроза, при грозе местами сильный ливень, возможен град. Ночью в регионе будет от 15 до 20 градусов тепла, при этом в предгорных районах температура воздуха составит +10...+15 градусов. Днем воздух потеплеет до +27...+32 градусов.
В Барнауле дождь, гроза и град возможны в начале ночи, а также во второй половине дня. Температура в темное время суток будет равна +15...+17 градусов, а в светлое — от 28 до 30 тепла.
Ветер в этот день будет дуть северный, 4-9 метров в секунду, в регионе возможны порывы до 12-17 метров. Во время грозы в Барнауле будет шквалистое усиление ветра до 12-17 метров, а в Алтайском крае — до 22 м/с.
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