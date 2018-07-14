Фото: vk.com/barneos22
Шесть троллейбусов застряли на одном месте в Барнауле из-за обрыва проводов. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 около 16:40 субботы, 14 июля.
Уточняется, что инцидент произошел на улице Матросова в районе остановки "Меланжевая".
В результате шесть троллейбусов встали друг за другом на обочине вдоль остановки общественного транспорта. В частности, на дороге застряли троллейбусы маршрутов №6 и №7.
Отметим, что, согласно данным "Яндекс.Карты", пробки на момент написания материала нет.
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