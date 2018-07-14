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Минобороны Южной Кореи вызвало российского военного атташе Андрея Фалилеева из-за пролета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, которые, как утверждает Сеул, нарушили опознавательную зону ПВО страны. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на агентство Ренхап и военное ведомство.
В сообщении сказано, что вторжение самолетов России "не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии". В военном ведомстве попросили Россию "признать серьезность инцидента и принять меры для недопущения подобного впредь".
Также южнокорейское внешнеполитическое ведомство передало сожаления в связи с инцидентом второму лицу в российском посольстве в Сеуле Максиму Волкову.
Ранее местные СМИ со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов сообщили о том, что российские стратегические ракетоносцы четырежды несанкционированно входили в зону опознавания ПВО и оставались там примерно по 20 минут, однако после предупреждений покинули ее. Согласно утверждению южнокорейских военных, российские самолеты входят в опознавательную зону ПВО не в первый раз в 2018 году, однако впервые это произошло четыре раза за день.
В Минобороны России, в свою очередь, сообщили, что два Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана. При этом на отдельных этапах маршрута их сопровождали южнокорейские и японские истребители. Во время полета экипажи ракетоносцев отработали попутную дозаправку топливом в воздухе. В ведомстве подчеркнули, что полеты выполнялись в соответствии с международными правилами, без нарушения границ.
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