Фото: kino-teatr.com
Российская актриса Марианна Рубинчик была доставлена в одну из столичных больниц с серьезными ожогами. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Пятый канал.
Уточняется, что ЧП произошло еще в конце июня. На даче актрисы произошел пожар из-за того, что Рубинчик уснула с непотушенной сигаретой. Актрису доставили в подмосковный ожоговый центр, а в пятницу, 13 июля, перевели в реанимацию в московское медучреждение.
Сообщается, что артистка получила ожоги 51% тела, включая голову, лицо и руки.
Актриса известна по ролям в фильмах "Нанкинский пейзаж", "Черный клоун", "Русская пицца" и сериале "Час Волкова".
Комментарии
Курить и пить вредно
Особенно в неотведенных местах. Жаль.
не надо бабёшкам курить