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27-летний новосибирец предстанет перед судом по обвинению в призывах к экстремизму. Молодой человек попал под уголовное преследование за пост в соцсети "ВКонтакте", пишет пресс-служба областной прокуратуры.
В сообщении сказано, что обвинительное заключение в отношении новосибирца утвердили в прокуратуре Дзержинского района. Уточняется, что его обвиняют "в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и совершении действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии".
В пресс-службе рассказали, что сообщение было оставлено 24 сентября 2015 года. Молодой человек в одном из сообществ "ВКонтакте", к которому имеет свободный доступ неограниченный круг лиц, разместил "экстремистский текст".
Дело в отношении новосибирца рассмотрит Дзержинский районный суд Новосибирска.
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