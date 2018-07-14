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У смартфонов под управлением операционной системы Android нашли скрытую функцию, позволяющую гаджету "летать". Пользователи отмечают, что скорость работы интерфейса устройства возрастает вдвое даже у телефонов со слабым техническим оснащением, передает Life.
Для включения секретной опции нужно зайти в раздел "Настройки" и выбрать "Номер сборки". Затем на экране должна появиться надпись "Теперь вы разработчик", а в настройках высветится раздел "Параметры разработчика" с новыми функциями.
Для повышения скорости работы гаджета необходимо выбрать опцию "Отрисовка" или "Рисунок" и установить все параметры на значения 0,25х или 0,5х. По словам экспертов портала AKKet, после перезагрузки смартфон "будет летать".
Кроме этого, они рассказали, что можно на 10% продлить работу аккумулятора, если отключить анимацию.
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