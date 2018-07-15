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Дожди, грозы и град на фоне аномальной жары прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 15 июля.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, в отдельных районах пройдут ливни. Дневные температуры составят +27…+32 градуса.
Ветер северный, 4-9 метров в секунду, порывы до12- 17 метров, при грозе местами шквалистое усиление до 22 метров в секунду.
В Барнауле во второй половине дня дождь, гроза, возможен град. Днем в краевой столице будет +28…+30 градусов.
В Барнауле ветер северный 4-9 метров в секунду, при грозе местами шквалистое усиление до 12-17 метров.
В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды и высокой пожароопасности.
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