Фото: ru.fifa.com
Сборная команда Бельгии победила англичан со счетом 2:0 в матче за третье место Чемпионата мира по футболу.
Счет в этой игре, которая состоялась в Санкт-Петербурге, был открыт уже на 4-й минуте. Первый гол в ворота Англии забил защитник Тома Мёнье.
А удвоить преимущество бельгийцев удалось на 82-й минуте хавбеку Эдену Азару.
Таким образом, бельгийцы впервые в истории страны завоевали медали Чемпионата мира.
Напомним, что 15 июля в Москве состоится финал ЧМ-2018.
За титул победителя сразятся сборные Франции и Хорватии.
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