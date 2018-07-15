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Данные о размере средней заработной платы в Алтайском крае за январь – май 2018 года опубликовал Алтайкрайстат. По информации ведомства, данный показатель за указанный период составил 23 873 рубля.
Это на 11,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Непосредственно в мае размер средней заработной платы в регионе составил 25 136 рублей.
Пи этом напомним, что показатель средней зарплаты в Алтайском крае остается самым низким среди всех регионов Сибирского федерального округа.
Так, ранее портал Amic.ru сообщал, что в за период январь – апреля 2018 года средняя заработная плата в крае составляла 23 559 рублей. Во всех остальных субъектах СФО это значение было выше, а в среднем по округу показатель был равен 35 414 рублям.
Что касается самых доходных отраслей экономики в Алтайском крае за первые четыре месяца текущего года, то в Алтайском крае по уровню средних зарплат лидируют:
- деятельность железнодорожного транспорта, грузовые перевозки – 51 068 рублей;
- деятельность финансовая и страховая – 41 123 рубля;
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 37 550 рублей;
- деятельность железнодорожного транспорта, междугородные и международные пассажирские перевозки – 36 810 рублей;
- производство металлургическое – 34 880 рублей.
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