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Новые нормативы на холодную воду для бассейнов и бань рассчитают на Алтае

, ИА "Амител"
Также новые нормативы по холодному водоснабжению установят для гаражей и теплиц

Фото: art2sarov.ru

Управление по тарифам в Алтайском крае рассчитает новые нормативы по холодному водоснабжению для бассейнов, гаражей, бань и теплиц, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, будет дополнено решение от 17 июня 2015 года № 80 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Алтайского края" нормативами по холодному водоснабжению для бассейнов, бань, гаражей и теплиц.

В управлении указывают, что необходимость установления новых нормативов по водоснабжению для указанных категорий обусловлена решением Алтайского краевого суда от 13 февраля текущего года, принятым по исковому заявлению региональной прокуратуры.

"В ходе судебных разбирательств было установлено, что приложение 1 к решению управления по тарифам от 17.06.2015 № 80 признано недействующим лишь в части отсутствия нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке, а также для водоснабжения иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов). Решение Алтайского краевого суда от вступило в силу 14.06.2018 – с даты определения Верховного Суда Российской Федерации о результатах рассмотрения апелляционной жалобы управления по тарифам. Таким образом, нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек, утвержденные решением управления по тарифам от 17.06.2015 № 80, продолжают иметь свою законную силу. В соответствии с решением Алтайского краевого суда указанные нормативы будут лишь дополнены", — говорится в сообщении ведомства.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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