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Президент России Владимир Путин заявил, что чемпионат мира по футболу в РФ удался. Глава государства подчеркнул, что страна активно готовилась к спортивному мероприятию, пишет ТАСС.
"Россия основательно и ответственно готовилась к чемпионату. Мы искренне рады, что он удался. Объединил миллионы людей вокруг футбола. Наши усилия по достоинству оценили спортсмены, которым были созданы все условия, чтобы показать максимум своих возможностей, представители средств массовой информации... и, конечно, болельщики", — цитирует агентство слова Путина.
Глава государства отметил, что гости увидели все своими глазами, в результате все мифы и предубеждения о стране рухнули. "И сегодня, накануне финала главного футбольного турнира планеты, уверен, нас объединяют общие чувства: мы с нетерпением ждем матч, который определит лидера мирового футбола, но при этом грустим, что грандиозный спортивный праздник, подаривший так много позитивных эмоций, ярких впечатлений, новых друзей, почти завершен", — добавил президент.
Кроме этого, Путин пообещал подумать, как обеспечить для болельщиков максимально комфортный визовый режим, чтобы дать им возможность и дальше знакомиться с Россией, отметив, что "потенциал у этого знакомства неисчерпаем".
Президент РФ подчеркнул, что болельщики неоднократно говорили, что хотели бы вернуться в РФ опять, привести свои семьи и друзей. По его словам, Россия настолько велика и самобытна, а ее граждане открыты к сотрудничеству и для реализации совместных проектов, что еще многим сможет удивить гостей.
В заключение глава России поблагодарил FIFA за доверие к стране и заверил, что Россия всегда рада видеть гостей, старых и новых друзей, которых стало больше благодаря мундиалю.
Комментарии
Факт
Не факт! Ибо пустили пыль в глаза, обеспечив в т.ч. бесплатный проезд за счет Россиян! Пущай скажет какие убытки понесла страна...