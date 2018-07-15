Фото: youtube.com
На официальном канале НАТО в YouTube появилось видео выступления украинского лидера Петра Порошенко перед пустым залом на саммите альянса во время совместного брифинга с генсеком организации Йенсом Столтенбергом. Об этом пишет RT.
Напомним, что ранее в сети появился снимок с совместного брифинга Порошенко и Столтенберга, на котором было видно, что зал почти пустой. Пользователи высмеяли произошедшее, предположив, что журналисты не рассчитывают услышать что-либо новое от главы Украины.
Издание пишет, что в ходе выступления Столтенберг поблагодарил Порошенко за то, что он посетил саммит, а сам украинский лидер выразил благодарность за хорошую организацию мероприятия и возможность выступить на нём.
"Это абсолютно чёткое признание того, что Украина — важный элемент евроатлантической безопасности", — добавил он.
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