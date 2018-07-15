Фото: woman.ru
Телеведущий Андрей Малахов рассказал о свадьбе экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой и бывшего главы ведомства Анатолия Сердюкова. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на StarHit.
"Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева и бывший министр того же ведомства Анатолий Сердюков стали мужем и женой!" — написал Малахов в авторской колонке на портале.
Он признался, что переживает за их брак, так как после интервью с Васильевой оставил у нее дома свой галстук. "Так что, если Анатолий Эдуардович увидит среди сумок Chanel мужской галстук, пусть не беспокоится", — добавил журналист.
В Instagram ведущего, где он выкладывает снимки почти ежедневно, никаких подтверждений информации нет.
Сердюков с 2007 по 2012 год являлся главой Минобороны. Его отправил в отставку глава государства Владимир Путин на фоне расследования махинаций в ОАО "Оборонсервис". В 2013 году против Сердюкова возбудили уголовное дело о халатности, но вины он не признал. Спустя год бывшего министра амнистировали по нереабилитирующим обстоятельствам.
Васильева являлась главой департамента имущественных отношений оборонного ведомства. В 2015 году была ее признали виновной в мошенничестве и приговорили к пяти годам лишения свободы. При этом обвинения в хищении на сумму свыше 2 миллиардов рублей были сняты в том же году. В срок ее заключения зачли время, проведенное под арестом, и 25 августа 2015 года Васильева была освобождена условно-досрочно.
Комментарии
Деньги к деньгам
А почему нет фото-видео доказательств сочетания этих особей? Где гуляли, и во сколько Нам обошолся Их банкет? Был ли первый брачьный ночь? Сухо как то осветили!
Ура!
у тувинского генералиссимуса секретаршу видели ???
Видели, но лучше бы не видеть...
Любые свидетели будут физически ликвидированы. На словах что хотите говорите, как по Кабаеву, а вот кто сможет ткнуть в лицо Кремлю видео или фото доказательствами поплатится.
Цирк цирклявый((((