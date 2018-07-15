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Российские ракеты назвали "худшим кошмаром" для НАТО

, ИА "Амител"
В частности, в статье упоминаются российские противотанковые управляемые ракеты "Метис" и "Атака"

Фото: wikimedia.org

Российские противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) могут стать "самым худшим кошмаром наяву для НАТО". ОБ этом пишет РИА Новости, ссылаясь на The National Interest.

"Похоже, что Россия оказалась впереди планеты всей по осколочно-фугасным и термобарическим боеголовкам для противотанковых управляемых ракет, так как практически каждый снаряд в инвентаре российской армии имеет варианты с этими боевыми частями", — говорится в статье.

Так, подобными боеголовками оснащены снаряды ПТРК "Метис", а также ракеты "Атака", представляющие собой "довольно опасный потенциал", указывает автор материала. 

Способность ПТУР поражать сравнительно небольшие цели на расстояниях более пяти километров значительно расширяет спектр возможностей вооруженных сил, подчеркивается в статье.

Одним из наиболее распространенных способов применения ПТУР является огонь с вертолета, пишет издание. Так, Россия использовала снаряд 9М120Ф (разновидность ПТУР "Атака". — Прим. ред.), оснащенный боевой частью комбинированного — фугасного и объемно-детонирующего — действия, с ударного вертолета Ка-50 для уничтожения боевиков в Сирии.

Автор публикации, в частности, выделил ракеты ПТРК "Корнет" — одни из "самых мощных и точных бронебойных" снарядов. По его словам, термобарические ракеты, наряду с возможностью отслеживать противника, делают "Корнет" мощным инструментом так называемой системы ограничения доступа (A2/AD), сдерживающей вражеские силы путем создания опасности для их дислоцирования или перемещения.

Эксперт также обратил внимание на высокую мобильность снарядов ПТРК "Корнет" и "Метис".

"Их можно транспортировать небольшими группами по два-три человека, поэтому при необходимости они могут выполнять функцию высокоточного оружия в случае нападения", — говорится в материале.

Автор статьи также отмечает, что подобные системы быстрее приводятся в боевую готовность по сравнению с артиллерийскими комплексами лазерного наведения. При этом такие комплексы не требуют дорогостоящего оборудования для лазера, пишет издание.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.07.2018 10:16
- гость -

Дать Донбасу

0  0
15.07.2018 10:44
- гость -

Хотелось бы версию противоположной (от штабных пропагандистов РФ) услышать...

0  0
15.07.2018 10:54
- гость -

Если деньги наших вождей в странах НАТО - то чего им опасаться?!

0  0
15.07.2018 10:56
Маша с Уралвагона

Напугали бы холодильником или утюгом Российским-на большее то ума не хватае

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