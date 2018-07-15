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Исследователи сообщили, как проще всего побороть депрессию. Международная группа ученых считает, что избежать влияния тоски и грусти можно при помощи физических упражнений, пишут "Известия", ссылаясь на РЕН ТВ.
К такому выводу специалисты пришли на основе исследования, в котором поучаствовали 266 939 психически здоровых людей. Проанализировав данные, ученые выяснили, что хорошее расположение духа поможет поддержать физическая активность. При этом возраст и пол человека не важны.
"Это первый глобальный метаанализ, доказывающий, что физическая активность способствует защите населения от развития депрессии", — цитирует издание слова ведущего автора работы, профессора Фелипе Баррето Шуча.
Специалисты надеются, что полученные выводу помогут популяризации здорового образа жизни и изучению влияния разных видов спорта на психическое здоровье человека.
Комментарии
Физическую активность пора уже занести во все справочники для обделенных умом как самое простое средство борьбы с любым отклонением в здоровье