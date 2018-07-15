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Американский лидер Дональд Трамп назвал британскую королеву Елизавету II потрясающей женщиной, которая обладает остроумием и проницательностью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
"Она потрясающая женщина: столько энергии, остроумия и проницательности. Она была великолепна! Такая замечательная женщина и такая красивая. Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней", — приводит издание слова Трампа.
Республиканец признался, что его покойная мать, Мэри Энн Трамп, которая родилась на Гебридских островах в Шотландии, была большой поклонницей британской королевы, считая ее воплощением элегантности.
Отмечается, что Трамп стал 12-м американским президентом, который лично встречался с Елизаветой II. Начиная с Гарри Трумэна это делали все главы Белого дома, за исключением Линдона Джонсона.
Напомним, ранее в сети раскритиковали республиканца за то, что он опоздал на чаепитие с королевой, а затем во время прогулки шел перед королевой, а в один момент и вовсе перегородил ей дорогу.
Многие пользователи сочли такое поведение американского лидера грубым нарушением правил этикета.
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