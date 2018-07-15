Воскресенье, 15 Июль, 11:55

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 62,29
€ 72,47
394504
25°
Обь
284см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018
Новости

Трамп назвал королеву Елизавету II потрясающей женщиной

, ИА "Амител"
Глава США отметил, что его мать была большой поклонницей британского монарха

Фото: closermag.fr

Американский лидер Дональд Трамп назвал британскую королеву Елизавету II потрясающей женщиной, которая обладает остроумием и проницательностью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

"Она потрясающая женщина: столько энергии, остроумия и проницательности. Она была великолепна! Такая замечательная женщина и такая красивая. Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней", — приводит издание слова Трампа.

Республиканец признался, что его покойная мать, Мэри Энн Трамп, которая родилась на Гебридских островах в Шотландии, была большой поклонницей британской королевы, считая ее воплощением элегантности.

Отмечается, что Трамп стал 12-м американским президентом, который лично встречался с Елизаветой II. Начиная с Гарри Трумэна это делали все главы Белого дома, за исключением Линдона Джонсона.

Напомним, ранее в сети раскритиковали республиканца за то, что он опоздал на чаепитие с королевой, а затем во время прогулки шел перед королевой, а в один момент и вовсе перегородил ей дорогу.

Многие пользователи сочли такое поведение американского лидера грубым нарушением правил этикета.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:45
Россия поднялась в рейтинге главных угроз Евросоюза 0
11:12
"Любэ" и Александр Маршал: как прошел День металлурга в Заринске 0
10:43
Трамп назвал королеву Елизавету II потрясающей женщиной 0
10:08
Ученые нашли простой способ справиться с депрессией 1
09:41
Российские ракеты назвали "худшим кошмаром" для НАТО 4
09:12
Малахов сообщил о свадьбе Сердюкова и Васильевой 7
08:47
В сети появилось видео выступления Порошенко на саммите НАТО в пустом зале 1
08:25
Путин: чемпионат мира по футболу в России удался 2
07:45
Золотоволосая красавица: лучшие фото очаровательной Дайаны Крюгер 1
07:22
Квартиру с теплыми полами и премиум-кухней продают в Барнауле за 7 млн руб. 0
07:03
Новые нормативы на холодную воду для бассейнов и бань рассчитают на Алтае 0
06:44
Смешные и пугающие фотографии из серии "психанул" 0
06:23
Грозы с градом и шквалистый ветер ждут жителей Алтайского края 15 июля 0
06:01
И все-таки она растет: средняя зарплата на Алтае увеличилась на 11,7% 7
23:03
В системе Android нашли функцию, ускоряющую работу гаджетов вдвое 3
23:02
Сборная Бельгии впервые в своей истории завоевала бронзу ЧМ по футболу 1
22:04
Хакеры выложили в Сеть ПО для взлома российских банков 0
21:04
Молодой новосибирец пойдет под суд за пост от 2015 года в соцсетях 5
20:03
СМИ: актрису Марианну Рубинчик доставили в больницу с ожогами 51% тела 4
19:43
Южная Корея объявила протест из-за полета российских бомбардировщиков 0
19:04
Движение троллейбусов остановилось из-за обрыва проводов в Барнауле 0
18:36
Ливни, грозы и град обещают синоптики в Алтайском крае 15 июля 0
18:15
"Вышли на обед": соцсети высмеяли выступление Порошенко на саммите НАТО 0
17:34
Эрмитажный кот Ахилл со второй попытки предсказал бронзового призера ЧМ 0
17:16
В Бийске начали ремонт плиты дома, рухнувшей зимой 0
16:52
В Хельсинки создали специальное блюдо "Трампутин" 0
16:18
СМИ: смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае 0
15:55
Раскрыта продолжительность переговоров Путина и Трампа 0
15:27
Руководителя детсада в Бийске будут судить за хищение 200 тысяч рублей 4
14:54
Суд продлил арест Савченко на два месяца 2
14:24
СМИ сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты "Кинжал" 3
13:54
Французские футболисты хотят задержаться в России после завершения ЧМ-2018 1
13:23
Очевидцы сообщили о гибели женщины в пожаре в барнаульском поселке Южный 0
12:51
Большой семейный праздник пройдет в Барнауле в день финала ЧМ по футболу 1
11:32
Трамп на 10 минут опоздал на чаепитие к Елизавете II 1
11:20
Названы 50 лучших комедийных фильмов XXI века 1
11:11
Ученые выяснили, что ели люди пять тысяч лет назад 2
10:41
Автомобиль врезался в светофор в Барнауле 1
10:06
Названы самые ненадежные смартфоны 2
09:41
США обвинили 12 россиян во "вмешательстве" в президентские выборы 0
09:21
Суд в Индии предложил снести Тадж-Махал 2
08:42
Лавров назвал идеальный исход встречи Путина и Трампа 0
08:19
СМИ: Мутко запретили появляться рядом с Инфантино 3
07:50
Куда сходить барнаульцам на выходных 14 и 15 июля после рабочей недели 1
07:34
Что такое Государственный банк 19
07:19
Квартиру с шумоизоляцией продают у "Изумрудного" в Барнауле за 7,5 млн руб. 4
07:03
Будут ли огурцы у барнаульских дачников и почему нет завязи на помидорах 1
06:48
Главная артерия России: как строился Транссиб 38
06:32
Бунтарская молодежь времен СССР 0
06:17
Грозы, шквалы и аномальная жара: прогноз погоды в Алтайском крае на 14 июля 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.