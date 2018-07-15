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Европейский совет по международным отношениям (ECFR) опубликовал доклад, в котором назвал главные вызовы безопасности ЕС. Аналитики опросили представителей политического истеблишмента и экспертов из 28-ми стран блока и проанализировали содержание европейских СМИ и официальных правительственных документов.
На основе этих данных эксперты составили рейтинг главных "акторов в международных отношениях", которых боятся европейцы. На первой строчке расположились радикальные исламские группировки. Второе место разделили Россия и транснациональные криминальные организации. А на третьем месте находится Северная Корея. При этом еще в 2008 году Россия в тройку главных угроз не входила, пишет РБК.
Больше всего враждебных действий со стороны Москвы боятся в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше. Также тревогу по поводу намерений РФ испытывают западные партнеры по ЕС, включая Великобританию и Германию.
Рост недоверия к Москве аналитики из ECFR объясняют предписываемыми Кремлю "враждебными действиями в информационном поле и кибератаками". При этом такие европейские страны, как Кипр, Италия, Греция, Венгрия и Португалия, не считают, что Россия представляет для них опасность.
По мнению европейцев, в ближайшее время те угрозы, которые представляют для их стран джихадисты, Россия и Северная Корея, продолжат оставаться актуальными. Позднее список "враждебных акторов" могут пополнить Китай и Турция.
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