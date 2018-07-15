Фото: chita.net.ru
Подмытый паводком мост в Чите, движение по которому закрыли 10 июля, частично обрушился накануне днем. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального минтерразвития.
Уточняется, что обрушились два пролета и русловая опора.
По данным пресс-службы, решение о перспективе ремонта моста будет принято после обследования сооружения.
По словам источника агентства в экстренных службах региона, общая длина обрушившихся пролетов составляет 24 метра. Сейчас организован объезд аварийного участка, общая протяженность объезда составляет 40 километров.
Всего в Чите из восьми мостов из-за угрозы обрушения закрыли два. Экипажи ГИБДД с двух сторон моста контролировали движение машин. Ранее в Чите был подтоплен и закрыт мост на 9-м километре федеральной трассы "Амур" Чита – Хабаровск, движение по нему пока также не восстановлено. Одновременное закрытие обоих мостов в северной части города вызвало ухудшение дорожной ситуации: ГИБДД пришлось выставлять регулировщиков на перекрёстках для минимизации пробок.
Сильнейший паводок в Чите с 1936 года начался 8 июля. В регионе введен режим ЧС.
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