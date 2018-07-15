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Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что хочет выучить русский язык и вернуться в Россию. С таким заявлением он выступил перед началом гала‐концерта "Ночь в Большом", который прошел в Большом театре в преддверии завершения чемпионата мира по футболу‐2018, передают "Известия".
"Дорогой президент Владимир Путин, дорогие друзья. К сожалению, я не говорю по-русски, но я буду учиться. Как сказал президент Путин, друзьям всегда рады в России, совершенно точно, мы еще вернемся сюда", — отметил Инфантино.
Кроме того, он также поблагодарил футболистов и назвал их "главными актерами" ЧМ-2018, которые дарили невероятные эмоции и блистали на матчах. Кроме того, он выразил благодарность тренерам, которые были великолепны на мундиале.
"Посмотрите на эти улыбки, это лицо России, России, которую мы любим и благодарим", — цитирует его слова издание.
Также президент FIFA выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за его самоотверженность и приверженность и подчеркнул, что без президента России такое мероприятие бы не состоялось.
Инфантино поблагодарил и сборную России и подчеркнул, что Станислав Черчесов и Игорь Акинфеев подарили всем болельщикам и любителям футбола незабываемые эмоции.
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