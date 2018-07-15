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Автомобиль загорелся в Барнауле ночью в воскресенье, 15 июля. Затем пламя перекинулось на соседнее авто, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Уточняется, что инцидент произошел во дворе дома 118 по проспекту Социалистическому, обе машины полностью сгорели.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 2:31. Через 13 минут пожар был локализован, а в 2:47 его ликвидировали. К тушению пожара привлекались шесть огнеборцев и две единицы техники.
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