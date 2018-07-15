Фото: nasa.gov
NASA разместило снимок необычного явления на поверхности Марса, которое напоминает "пауков". Снимок был сделан при помощи автоматической многофункциональной межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, пишет РИА Новости.
Агентство рассказывает, что с приходом весны углекислый газ "прорывает" слой льда на Южном полюсе планеты. После этого газ попадает в атмосферу, а вокруг образовавшихся отверстий садится темная пыль.
В результате на поверхности появляются такие образование, которые сравнивают с черными пауками, которые сидят на своей ледяной "паутине".
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